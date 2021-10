Jak vypadá hromadná dovolená pro šest tisíc osob? Trochu to houpe

Plavbu na čtvrté největší výletní lodi světa, Allure of the Seas, jsem absolvoval v listopadu roku 2018, tedy ještě před koronavirovou pandemií. Ta samozřejmě změnila hygienická opatření na palubách a před tento typ dovolenkování postavila pořádnou výzvu. Je to davové šílenství, anebo si může člověk na palubě podobného kolosu opravdu užít? Dnešní díl podcastu Pas a pusu ukazuje, že názor mohou změnit i lidé jako já. Tedy lidé, kteří tvrdí, že ho nikdy nemění. Pokud chcete další úpravy mého cestovatelského gusta sledovat v přímém přenosu, můžete mě sledovat na Instagramu.