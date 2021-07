Dítě lechtá duch dávno mrtvého pradědečka. A co teď?

Jsou malé děti vnímavější vůči nadpřirozeným bytostem než dospělí? Jak je možné, že existuje tolik svědectví o setkání a komunikaci dětí s duchy? Jsou to všechno jen výmysly, nebo se to dá nějak racionálně vysvětlit? A co když má vaše dítě vedle sebe soustavně imaginárního kamaráda? Jak s takovým „kamarádem“ a celou situací naložit? O tom si tentokrát povídají Pandemické matky Lucka a Terka.