Konec zimy, příští týden bude přes dvacet stupňů

„Předpokládáme, že období od 6. dubna do 3. května 2020 bude na našem území jako celek teplotně nadprůměrné. Po velmi chladném období posledního týdne (30. 3. - 5. 4.) nastává začátkem předpovědního období výrazné oteplení - rozdíl mezi týdenními průměry by mohl dosáhnout kolem 9 °C, což je neobvykle vysoká hodnota,“ uvedl ČHMÚ.

Už v pondělí by se měly denní teploty pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia, přičemž místy by se mohly v Čechách vyšplhat až na 21 stupňů.

V úterý a ve středu by se denní teploty měly pohybovat mezi 17 až 21 stupni a na konci týdne by mohly maximální teploty dosáhnout až 23 stupňů, přičemž příští neděli se místy mohou objevit i bouřky, po většinu příštího týdne však nemá pršet vůbec.

I týden od 13. do. 19 dubna by měl být s 60procentní pravděpodobností teplotně nadprůměrný. Na typické aprílové počasí to podle výhledu nevypadá. Až zbylé dva týdny by měly být teplotně průměrné.

Srážkově by mělo být období od 6. dubna do 3. května průměrné, ovšem s velkými výkyvy. Příští týden bude s 90procentní pravděpodobností srážkově podprůměrný, týdny od 13. do 26. dubna by měly být srážkově průměrné. Až týden na přelomu dubna a května by měl být s poloviční pravděpodobností srážkově nadprůměrný.