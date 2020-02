Zima vydrží jen do soboty, v pondělí bude opět až 13 stupňů

Zimní charakter počasí, který alespoň do vyšších poloh vrátilo sněžení posledních dní, vydrží pouze do soboty. V neděli by měl přes naše území přecházet frontální systém, který opět dostane denní maxima k 10 stupňům, řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.