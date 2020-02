Z dubna zpátky do února. Bude mrznout a sněžit

V úterý přijde do Česka frontální vlna, pršet má vydatně a trvale. V horských oblastech by mělo sněžit. Ve druhé polovině noci se na jihozápadě území bude hranice sněžení snižovat do 500 m. Ranní teploty klesnou na 4 stupně až 0. „Na horách by mohly vzniknout problémy se sněhovými jazyky, foukat bude čerstvý vítr,“ upozornila Honsová. „Jakmile ustane frontální vlna, dostane se k nám studený vzduch od severu, oblačnost bude proměnlivá. Některé modely předpovídají sněhové přeháňky ve všech polohách, jiné dávají pod 300 m smíšené,“ uvedla meteoroložka. Nejvyšší teploty podle ní budou kulminovat už v poledne mezi 3 až 7 stupni, odpoledne se bude ochlazovat. Pocitovou teplotu navíc bude snižovat čerstvý vítr.