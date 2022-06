Teploty opět vystoupají nad 30 stupňů. A dorazí další bouřky s lijáky

Výstraha před vysokými teplotami platí od pondělních 11.00 do 20.00. „Odpolední teploty překročí 31 °C,” uvedli meteorologové.

Doporučili, aby si lidé hlídali pitný režim – měli by pít neslazené nealkoholické nápoje, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami – a odpoledne by měli omezit tělesnou zátěž. Rovněž zdůraznili, aby lidé nenechávali děti a zvířata na přímém slunci, zejména v zavřených automobilech.

Už neděle by měla být podle aktuální předpovědi teplá s odpoledními teplotními maximy 27 až 31 stupňů.

Varování před požáry platí pro Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj od pondělních 11.00 do odvolání. Tato oblast zůstala v minulých dnech většinou ušetřená bouřek a silných lijáků, to by se však mělo alespoň pro část území změnit.