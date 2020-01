Teploty vystoupí až na 10 stupňů

„Od středy se naplno projeví vliv teplejšího vzduchu od západu,“ uvedla Honsová. Ráno teploty klesnou na 2 až -2 stupně, odpoledne už ale vystoupí na 4 až 8 stupňů. Na severu Moravy se ale očekávají četné mlhy, takže nejvyšší teploty se tam budou držet jen do 3 stupňů. Jinak by mělo převládat oblačno až zataženo. Pokud se vyskytnou přeháňky, bude to v horách na severu a budou pravděpodobně dešťové.

V noci na sobotu by měla dorazit výraznější studená fronta, po jejím přechodu bychom se měli dostat do oblasti vysokého tlaku vzduchu, která by měla přinést inverzní charakter počasí. Teploty ráno klesnou na 1 až -3 stupně, přes den vystoupí na 1 až 5 stupňů pod nízkou oblačností, při slunečné obloze to bude až 8 stupňů.