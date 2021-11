Příští týden se ochladí. Sněžit už nebude pouze na horách

Počasí v nejbližších dnech ovlivní přechod dvou frontálních systémů. V pátek to bude teplá fronta, díky níž budou další dva dny teploty stoupat až ke 13 °C. V neděli pak fronta studená, kvůli níž se k nám dostane chladný vzduch od severozápadu a razantně se ochladí. Sníh se dostane i do nižších poloh. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.