Předčasné jaro bere zpátečku. Rána budou mrazivá, na horách nasněží

V pondělí se Česko probudilo do velmi teplého rána, nejtepleji bylo v Plzni, kde naměřili v 6:00 13,2 stupně, Praha Kbely hlásí 9,4 stupně a Churáňov 7,9.

„Teplé jihozápadní proudění ukončí vlnící se studená fronta, první srážky už jsou v Krušných horách. Z jarního víkendu se tak vrátíme do předjaří. Na horách a postupně v polohách nad 600 metrů začne sněžit. Další víkend ale bude zase jarní s teplotami přes 10 stupňů,“ uvedla k výhledu počasí na tento týden Honsová.

V pondělí budou nejvyšší teploty mezi 11 až 15 stupni kulminovat v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne. Poté se začne ochlazovat. Postupně bude oblačno až zataženo, od západu s deštěm nebo přeháňkami. „Na Moravu a do Slezska se srážky dostanou až ve večerních hodinách,“ uvedla meteoroložka s tím, že sněhové srážky budou až v polohách nad 1100 metrů.

V úterý do Česka pronikne chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu, převládat bude proměnlivá, zpočátku dne převážně velká oblačnost. Místy se objeví dešťové přeháňky, které budou v Čechách od 600 metrů sněhové, na Moravě a ve Slezsku bude sněžit až od 800 metrů. Ranní teploty klesnou na 6 až 2 stupně, odpolední vystoupí v Čechách na 4 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 10 stupňů. Během dne bude foukat čerstvý vítr.

Ve středu ráno klesnou teploty na 2 až -2, takže je nutné dát si pozor na náledí. Odpoledne vystoupí na 3 až 7 stupně, na jižní Moravě až na 9 stupňů. V souvislosti s přechodem dalšího frontálního systému bude oblačno až zataženo, na většině území se budou vyskytovat přeháňky, které budou v polohách nad 600 metrů sněhové. Na horách na severu by mělo sněžit vydatněji. Foukat bude čerstvý vítr, takže se na horách mohou tvořit sněhové jazyky.

Ve čtvrtek bude oblačno, přechodně může být i polojasno, v nížinách ojediněle s dešťovými přeháňkami. Hranice sněžení bude na západě území ve výšce 500 metrů, na východě to bude 600 metrů. Ranní teploty klesnou na 1 až -3 stupně, odpolední vyšplhají na 3 až 7 stupňů.

Víkend by měl propršet. V sobotu by mělo být zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ráno se ochladí na 3 až -1, odpoledne už se ale oteplí na 7 až 11 stupňů. Také v neděli bude oblačno až zataženo, opět s deštěm nebo přeháňkami. Ráno už budou teploty nad bodem mrazu, a to mezi 6 až 2 stupni, odpoledne vystoupí na 8 až 12 stupňů.