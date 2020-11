Před víkendem se razantně ochladí, sníh se objeví i v nižších polohách

Zatímco dosavadní teploty odpovídaly spíše polovině října, ve čtvrtek do České republiky začne pronikat arktický vzduch. Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, místy se objeví mlhy či nízká oblačnost. V průběhu dne začne od západu přibývat oblačnosti a přidá se déšť či přeháňky. Na horách půjde o srážky sněhové. Teploty se dostanou na 9 až 13 °C, přičemž od západu se bude postupně ochlazovat.

Ve středu by podle výhledu mělo převažovat polojasno až oblačno ojediněle se srážkami, které budou od středních poloh sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat do 5 °C.