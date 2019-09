Česko zasáhla větrná bouře Mortimer. Tisíce domácností bez proudu

ČEZ ráno k šesté hodině evidoval 15 poruch na vedení vysokého napětí o hodinu a půl později už jich bylo 26. Vítr se přesunul ze západu do středních Čech. Ve středních Čechách je momentálně bez proudu 15 000 odběrných míst, nejhorší situace je na Kolínsku, Benešovsku, Kutnohorsku, Praze-východ a Praze-západ. Na západě Čech je bez dodávek elektřiny 7000 odběrných míst, a to především na Klatovsku, Domažlicku a Tachovsku.

„V 6:00 se rychlost větru pohybovala na území ČR od 46 km/h na Ostravsku po 75 km/h v jižních Čechách. V horských oblastech to bylo od 90 do 110 km/h,” řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. V Kašperských horách už v noci podle ní naměřili jednorázové zesílení větru na 118 km/h a Černá v Pošumaví měla dokonce 126 km/h, což už je hodnota orkánu, nicméně jednalo se o jeden náraz. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu do šesté hodiny ranní zaznamenala nejvyšší náraz větru na území Česka Sněžka, kde foukalo rychlostí 157 kilometrů za hodinu.