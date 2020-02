Na horách připadne další sníh, konec týdne bude opět větrný

Jestliže pondělní ráno bylo na mnoha místech velmi teplé a například v Českých Budějovicích se teploty dostaly na 15,1 stupně, po přechodu studené fronty se začalo skokově ochlazovat a to až o 6 stupňů za hodinu.

V úterý bude převážně oblačno až zataženo s občasným deštěm či přeháňkami, které budou od středních poloh smíšené či sněhové. V noci teploty klesnou na 4 stupně až 0, před den se dostanou na 3 až 7. Silný vítr bude mít v nárazech rychlost do 90 kilometrů v hodině.

Ve středu bude oblačno až zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami, které opět budou od středních poloh sněhové. Během dne by se mělo vyjasnit až na polojasno. Ráno teploty klesnou na 2 až –2 stupně, přes den vystoupají na 2 až 6. Vítr by měl být v nárazech do 70 kilometrů v hodině.