Meteoroložka: Bouřky a přívaly deště nejsou v červnu nic neobvyklého

V měsících červnu a červenci se ovšem extrémní srážky na našem území vyskytovaly i ve 20. století. Počátkem června roku 1921 spadlo na Červené hoře (Hrubý Jeseník) během dvou hodin 136 milimetrů. Do roku 1946 se pak datují přívalové povodně v povodí jihočeské Blanice. Pokračovat by se dalo dále - 1955 přívalové povodně v Praze, 1965 v Dobrušce, 1970 na Šardickém potoce a rok na to na Karlínském potoce.