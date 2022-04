Chladný a větrný víkend vystřídají příští týden dvacítky

Po čtvrtečním přechodu studené fronty se znovu dočasně ochladí a do konce týdne se budou odpolední teploty pohybovat kolem 10 °C. V příštím týdnu by se již mělo začít razantně oteplovat a odpolední maxima se v jeho polovině dostanou nad 20 °C. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.