„Přeneseně řečeno, čeká nás poslední týden, kdy se budeme moci koupat. Ochlazení, které přijde v závěru týden bude citelné,“ uvedla Honsová.

V pondělí bude zpočátku jasno až polojasno, postupně odpoledne se začne objevovat oblačnost a zvláště v Čechách by mělo pršet a na mnoha místech se objeví bouřky. Teploty by se měly pohybovat v intervalu 24 až 28 stupňů.

Úterní ráno by mělo být teplejší mezi 13 až 17 stupni. Obloha bude polojasná až oblačná s přeháňkami. Odpoledne by mělo přibývat oblačnosti s deštěm a bouřkami. Teploty se ale budou držet vysoko mezi 26 až 30 stupni.

Ve středu by mělo být ráno teplo. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 14 až 18 stupni. Během dne se ovšem začne projevovat zvlněná studená fronta. Mělo by být oblačno až zataženo s dešťovými přeháňkami. S postupujícím odpolednem by se měly objevit na většině území bouřky a intenzivnější déšť. V Čechách by měly být teploty v intervalu 24 až 28 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě ke 30 stupňům.

Noc na čtvrtek proprší. Během dne by mělo být oblačno s deštěm, na Moravě i s bouřkami. Postupně by měly srážky ustávat a oblačnost by se měla měnit na polojasno. Ranní teploty budou v intervalu 14 až 18 stupňů, odpolední v Čechách 20 až 24, na Moravě a ve Slezsku 22 až 26 stupňů.

Pátek by měl být polojasný až oblačný. Ráno by měla být teplota mezi 11 až 15 stupni, odpolední v intervalu 22 až 26 stupňů. Počasí bude postupně ovlivňovat teplý vzduch od jihozápadu, který začne do Česka proudit.

Víkend by měl být příjemný. Jak v sobotu, tak v neděli bude jasno až polojasno s ranními teplotami mezi 11 až 15 stupni, odpolední se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. V neděli odpoledne se začne projevovat postupující výrazná studená fronta, která přinese bouřky, intenzivní srážky a také citelné ochlazení.