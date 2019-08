Největší vedra už máme letos za sebou, srpen bude průměrný

Letošní srpen bude podle meteorologů teplotně průměrný. Dlouhodobá průměrná teplota v období od 5. srpna do 1. září je přitom v Česku 17,5 stupně Celsia. Nejteplejší bude příští týden, který ale zároveň přinese do Česka déšť. Druhá polovina měsíce bude chladnější. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).