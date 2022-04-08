Новости с войны в Украине 8.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Русские нанесли ракетный удар по переполненному вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли десятки людей

В пятницу российские ракеты поразили железнодорожный вокзал в Краматорске на востоке Украины, который используется мирными жителями для эвакуации. По меньшей мере 39 человек погибли, еще сто получили ранения, сообщил губернатор украинской Донецкой области.

На его нижней части белым цветом кириллицей написано "За детей". Министерство обороны России отрицает факт нападения. По словам россиян, была применена ракета "Точка У", фрагменты которой были найдены недалеко от станции и которая используется только украинскими войсками. Однако ракеты "Точка" по-прежнему находятся на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. В социальных сетях также появились снимки обломков ракеты, из которых понятно, что это российская ракета "Искандер".

Подготовка к массированному наступлению на Востоке достигает своего пика

Подготовка к наступлению российских войск на востоке Украины достигает своего пика, заявил в пятницу утром Генеральный штаб вооруженных сил Украины. Главной целью российских войск, по мнению штаба, является взятие Мариуполя, наступление в районе города Изюм и прорыв украинской линии под Донецком. По данным украинской армии, россияне продолжают обстреливать гражданские объекты и инфраструктуру, также сообщают об использовании ракетных установок.

Зеленский: Ситуация в Бородянске еще ужаснее, чем в Буче

После ужасающих разоблачений о поведении российских оккупантов в городе Буча президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что ситуация в соседнем Бородянске еще хуже, а город пострадал еще больше. Там под обломками домов были обнаружены тела 26 человек.

"В этом маленьком городе жертв больше, чем в Буче", - заявил президент Зеленский в видеообращении в четверг вечером. "Каждое преступление будет расследовано, и каждый палач будет найден", - добавил он, не сообщая подробностей.

На главного редактора "Новой газеты" совершено нападение

Неизвестный злоумышленник напал в поезде на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова и облил ее краской, которая попала ему в глаза. "Муратов, вот тебе за наших пацанов!" — крикнул нападавший, по словам пострадавшего главного редактора.

"Новая газета" была вынуждена приостановить выпуск своих бумажных и онлайн изданий до "окончания спецоперации на территории Украины", после двойного предупреждения властей.

Хакеры усиливают атаки по российским целям

Хакеры из движения Anonymous на этой неделе усиливают свои атаки по российским целям. В ночь с четверга на пятницу они похвастались, что им удалось атаковать три крупные компании, из которых они украли в общей сложности более 437 500 корпоративных электронных писем.

ЭКОНОМИКА

Оплата газа в рублях будет рассматриваться как обход санкций

У Виктора Орбана есть проблема. Оплата российского газа в рублях будет рассматриваться как обход санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Консервативный венгерский премьер заявил, что если Владимир Путин хочет получать оплату за газ в рублях, то он будет платить ему в рублях.

СПОРТ

World Athletics учредила фонд поддержки украинских спортсменов

Международная федерация легкой атлетики (WA) учредила фонд помощи украинским спортсменам. Он должен оказывать финансовую поддержку, чтобы позволить спортсменам и их тренерам после российского вторжения в Украину продолжить подготовку и, при необходимости, пройти квалификацию и принять участие в чемпионате мира. Чемпионат будет проходить в Юджине, США, с 15 июля.