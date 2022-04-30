Новости с войны в Украине 30.4.2022

Россия вводит новые войска в Изюм

Россия перебрасывает дополнительные войска из Белгородской области в Изюм Харьковской области, где хочет продолжить наступление. В основном это подразделения с Дальнего Востока, сообщили в субботу в Генштабе Украины. Под Изюмом в последние дни русские войска продвинулись на юг и овладели Заводами. По данным Генштаба Украины, российская сторона продолжает обстреливать украинские позиции в Изюме и Харькове артиллерийскими и реактивными установками.

Украинские военные уничтожили более 30 единиц российской военной техники, в основном танки, а также БТР и БМД, в ходе артиллерийского обстрела скопления российских войск под Изюмом. Согласно отчету британской разведки, российские войска, выведенные с северо-востока Украины, истощены и ослаблены, и России пришлось их объединить. По словам британцев, она сосредоточена на Донбассе.

Под Киевом обнаружено еще одно массовое захоронение с телами 900 мирных жителей

Еще одно братское захоронение с телами 900 мирных жителей было обнаружено в Киевской области. Как сообщает Униан, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям польских СМИ. Он также сообщил, что российские военные сжигали тела убитых в мобильных крематориях, что затруднило бы расследование преступлений, и что никто не знает, сколько людей погибло в Украине.

Атаки России на Донбасс направлены на уничтожение людей и территории, заявил Зеленский

Цель военных атак России на Донбасс — полное уничтожение людей и территории. Об этом в субботу вечером заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, району грозит уничтожение, так же как сильно осажденному Мариуполю. Миллион человек уехали из Украины в Россию, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщило в субботу информационное агентство New China. Из них 120 тысяч были иностранцами и жителями сепаратистских районов на востоке Украины. По его словам, 2,8 млн украинцев попросили переехать в Россию. Ранее Киев заявлял, что российские войска вытеснили тысячи украинцев в Россию.

Склады в Брянске должны были поджечь турецкие беспилотники Bayraktar

По сообщениям российских СМИ, две нефтебазы в Брянске загорелись из-за атаки турецких беспилотников Bayraktar TB-2. Рядом с горящими складами были обнаружены бомбы МАМ-Л с лазерным наведением, которые могут доставляться дронами. Нефтебазы в Брянске загорелись в ночь на 25 апреля. Россия изначально не раскрыла причину возгорания, но когда 26 апреля пожары были потушены, брянская редакция «Московского комсомольца» сообщила, что на месте пожаров на одном из заводов «Транснефти» были обнаружены осколки боеприпасов МАМ-Л. Нефтебазы Дружба. Украина не прокомментировала подозрение в том, что она стоит за атакой, заявив лишь, что Россия перебрасывает обломки беспилотников в российские города, чтобы обвинить Киев в нападении на мирных жителей.

Американцы в Германии обучают украинцев управлению тяжелым вооружением

США начали обучение украинских военнослужащих на базах в Германии, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. Это связано с использованием нового оружия, которое Запад посылает Украине для защиты от российской агрессии. Солдат начинают обучать использованию радиолокационных систем и бронетехники. Их тренируют сотрудники Национальной гвардии Флориды, которые действовали на Украине до февраля, когда началось вторжение России.

Власти Украины задержали сотни подозреваемых в коллаборационизме

Сотни человек были задержаны украинскими властями по новому закону о коллаборационизме. Около 400 человек были арестованы в Харьковской области и еще несколько десятков человек в Киевской области, сообщает агентство АР. Однако точные цифры неизвестны, поскольку их скрывает украинская контрразведка СБУ. Новый закон предусматривает до 15 лет лишения свободы за одобрение российского вторжения или оказание помощи российским войскам.

Хакеры из Anonymous уже украли у россиян 10 миллионов файлов и электронных писем

Движение Anonymous, уже объявившее войну России из-за вторжения на Украину в конце февраля, атакует одну российскую компьютерную систему за другой. Перед выходными хакеры хвастались в Твиттере, что им удалось украсть почти 10 миллионов файлов и электронных писем от местных компаний и пользователей. Украденные данные всех атак публиковались через веб-проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), где регулярно публикуются просочившиеся файлы.