Новости с войны в Украине 14.5.2022

Россия прекратила подачу электроэнергии в Финляндию

Финляндия лишилась поставок электроэнергии из России, сообщает AFP. О приостановке объявила в пятницу российская компания-поставщик RAO Nordic. Электроэнергия, импортируемая из России, составляет одну десятую часть потребления. Электроснабжение страны не находится под угрозой. Страна будет увеличивать собственное производство или покупать больше энергии у Швеции.

Украинцы, видимо, выиграли битву за Харьков, считают аналитики

В связи с украинским контрнаступлением российская армия приняла решение окончательно отойти с позиций вокруг Харькова. Таким образом, битва за второй по величине город Украины, вероятно, окончена. Об этом сообщает аналитический центр Института изучения войны (ISW). В последние дни российские войска практически не смогли противостоять наступающим украинским силам.

Мирных жителей на «Азовстали» больше нет, заявляют защитники,

В оккупированном российскими войсками подполье завода «Азовсталь» в Мариуполе больше нет мирных жителей. Все были эвакуированы, сказал Илья Самойленко, пресс-секретарь и офицер разведки полка «Азов».

Однако, по словам Самойленко, на фабрике, за которую он все еще борется, есть много раненых, которые выживают в тяжелых условиях и срочно нуждаются в эвакуации. Солдаты отказываются сдаваться России.

Герасимов якобы был смещен

Валерий Герасимов, начальник Генштаба России, был отстранен от должности из-за неудачи армии вторжения, сообщил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины.

Утверждения о судьбе начальника штаба России проверить не удалось, но они появились вскоре после того, как Герасимов не появился 9 мая на военном параде в День Победы.

Зеленский готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подтвердил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его интересует только разговор с глазу на глаз.

Переговоры между Украиной и Россией уже некоторое время не происходят. С 29 марта переговорщики не вели переговоров лицом к лицу. По словам главного российского переговорщика Владимира Мединского, переговоры проходят дистанционно.