Новости с войны в Украине 10.6.2022

Российское подразделение под Харьковом отказалось воевать. Тем не менее, Украина признала продвижение россиян

В Харьковской области отказалось из-за потерь продолжать боевые действия российское мотострелковое подразделение, сообщил украинский Генштаб на регулярном брифинге в пятницу. По его словам, русские атакуют в основном в направлении Славянска. Он также признал продвижение России к городу Бахмут в Донецкой области на востоке страны.

Украина деморализована преобладанием российской артиллерии. Следующие три недели будут решающими

Российские войска имеют в Донбассе на востоке Украины в 20 раз больше оружия и в четыре раза больше боеприпасов, чем украинские силы. Такое неравенство деморализует обороняющиеся украинские войска, предупредила британская The Independent. По мнению украинцев, следующие две-три недели будут решающими. К тому времени должны прибыть поставки американской военной техники. "Иначе нам пи*дец", - заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Ситуация на фронте не сильно меняется, в Запорожье улучшается, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в ночь на пятницу сообщил о некоторых положительных сдвигах в Запорожской области, где украинская оборона противостоит российским войскам вторжения. В целом ситуация на фронте по его словам за последние сутки существенно не изменилась, сообщили BBC и газета The Guardian.

На Украине погибло до 20 тысяч россиян

Число российских солдат, погибших на Украине, оценивается от 15 000 до 20 000 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванный источник в службах безопасности. К концу мая российские потери оценивались максимум в 15 000 убитых. В то время сообщалось, что число жертв было таким же, как в Афганистане, где погибло 14 453 советских солдата.

Суд пророссийских сепаратистов на Украине приговорил к смерти трех пленных иностранцев

Суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на Украине приговорил к смерти двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, и марокканца Ибрагима Саадуна, которые воевали добровольцами в рядах украинской армии.