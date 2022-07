Zapomeňte na zelený pažit, v Polsku se fotbalový turnaj topil v blátě

Turnaje se zúčastnilo 22 mužských týmů, k vidění bylo také zápolení šesti ženských výběrů. „Nezdá se to, ale je to náročná aktivita. Každopádně mě to hrozně baví, a když vylezu celá umazaná od bláta, tak jsem spokojená,” nechala se slyšet Martyna Bielská z týmu „Královny bláta”.