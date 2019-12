Vínařství, které staví úspěch na omylu pracovnice a unikátních etiketách

Jak vás napadlo používat na svá vína etikety s 3D motivy?

Můj syn Phil je umělec se specializací na 3D obrazy. Jednou nás společně napadlo, že bychom mohli některé z jeho děl použít na etiketu. Ten nápad měl nesmírný úspěch, a tak jsme u něj zůstali. Dnes je v naší vinárně trojrozměrné takřka vše. Našim hostům tak při příchodu dáváme 3D brýle, aby si mohli návštěvu vychutnat se vším všudy.

3D brýle ve vinařství, to je pořádná rarita.

Víte, asi po dvou letech jsem si uvědomil, že celá tahle věc je trochu pošetilá a brýle jsem z naší prodejny zcela stáhl. Lidé si ale začali stěžovat, že k nám přijeli jenom kvůli tomu. Už bylo příliš pozdě s tím skoncovat.

Návštěvníci vinařství fasují při příchodu 3D brýle. Foto: Martin Vlk, Novinky

Jak dlouho je vaše vinařství na trhu?

Vinařství jsme s manželkou založili v roce 2010, takže devět let. Především ve srovnání s Evropou jsme tak velmi mladí. Tady, v údolí Okanagan, však nikoliv. Vinařský boom na tomto území odstartoval teprve kolem roku 2000. Když jsme začínali my, bylo zde kolem 20 vinařství. Dnes jich tu je 400 a stále přibývají nová. Není divu, vínu se tu velmi daří.

Vy jste se vínem zabýval odjakživa, nebo jste do tohoto byznysu vstoupil nepolíben?

Před vinařstvím jsem se pohyboval ve finančním byznysu, což je úplně jiný svět. S konzumací jsem měl sice bohaté zkušenosti, první víno jsem ale zasadil až v roce 2008. Obor jsem však pilně studoval a teď je ze mě spokojený farmář.

Kolik vína ročně vyrobíte a které je vaší vlajkovou lodí?

Za rok vyrobíme zhruba 90 tisíc litrů vína na 15 hektarech vinic. Vlajkovou lodí mezi bílými víny je jednoznačně směs s názvem Woops. Obsahuje sedm různých odrůd - Ryzlink, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Auxerrois, Pinot Gris a Muškát. V červených vínech je to pak směs Pinotagea a Merlotu zvaná Phantom.

Podle čeho vybíráte vínům jména?

Víte, za každou naší lahví, každým kusem umění na etiketě, se skrývá nějaký příběh. Asi jste postřehl, že etiketa vína Woops je vzhůru nohama.

Víno s názvem Woops zaujme nejenom 3D vzorem, ale také nápisem vzhůru nohama. Foto: Martin Vlk, Novinky

Toho si nejde nevšimnout. Předpokládám, že to není dílo náhody.

Vlastně je. Každá lahev bílého vína je u nás pokryta smršťovací fólií s jedinečným vzorem. Všechno se dělá ručně. Vezmete fólii, nasadíte ji na lahev a poté vložíte do horké vody či páry, čímž fólie na lahvi přilne. Jedna z našich zaměstnankyň si však jednoho dne, kdy jsme byli s manželkou na dovolené, nevědomky položila fólie na stůl vzhůru nohama. Chybu postřehla až na konci směny, kdy bylo zhotoveno 400 lahví.

Jaká byla vaše reakce?

Jde o vinařský byznys. V práci neustále ochutnáváme a máme dobrou náladu. Ta slečna se na lahve podívala a se zbytkem týmu se shodla na tom, že vlastně vypadají skvěle a že si nápisu obráceně stejně nikdo nevšimne. V dalších dnech tak všichni směle pokračovali v tom, co začali. Když jsem se po třech týdnech z dovolené vrátil, lahví s touto chybou bylo už 35 tisíc. Můžu vás ujistit, že ačkoliv se víno jmenuje Woops (Jejda), slovo, které jsem po příjezdu použil, bylo ještě trochu jiné.

A teď je toto víno vaší výkladní skříní. V soutěži World Beverage Competition ve švýcarské Ženevě navíc v roce 2013 získalo cenu za nejlepší víno na světě...

Brzy jsme zjistili, že z toho můžeme udělat skvělý marketing. Etikety jsme tak od té doby začali na lahve umísťovat naopak záměrně. Občas se ale stane, že do prodeje nechtěně vypustíme lahev se správně umístěnou etiketou. Když nám kdokoliv takovou lahev přinese, dáme mu za ni 100 dolarů (asi 1800 korun).

Její cena se přitom v obchodech pohybuje okolo 24 dolarů (asi 430 korun). První místo ve zmíněné soutěži byl samozřejmě obrovský úspěch. Tehdy o tom mluvila média po celé Kanadě i USA. Když jsem na druhý den ráno přišel do práce, byla před prodejnou fronta přes celou ulici.

Ve vinařství najdete i expozici obrazů umělce Phila Lewise, Wynova syna. Foto: Martin Vlk, Novinky

To musel být šok...

Ten den jsme vyprodali veškeré své zásoby. Byli jsme natolik zaneprázdnění, že jsem se zákazníků v jeden okamžik z legrace zeptal, zda někdo z nich náhodou nedisponuje průkazem Serving It Right (v Kanadě povinný dokument pro prodej či servírování alkoholu, pozn. red.), aby mi pomohl s prodejem. Dva z nich se ale přihlásili, půjčili si moji dodávku a zajeli pro zbytek zásob do vinice. Když se vrátili, začali víno sami prodávat na ulici. Není to šílené? Ty lidi jsem nikdy předtím neviděl.

Kvalitní víno v kombinaci se zajímavou etiketou se tedy zdá být ideálním receptem pro úspěšný byznys. Víte o nějakém dalším vinařství, které dělá 3D etikety?

Není pochyb o tom, že naše etikety jsou natolik neobvyklé, že ihned přitáhnou pozornost. Byl to skvělý nápad, zároveň je to ale celé trochu stupidní. Vždyť každou lahev musíme ručně vložit do hrnce s horkou vodou. Nemyslím si, že by to kdokoliv na světě, kdo má všech pět pohromadě, chtěl podstupovat.

Wyn Lewis pózuje se svými vinicemi. Foto: Martin Vlk, Novinky

Pro veřejnost organizujete celou řadu akcí. Oblíbený bývá především muzikálový večer s názvem The Phantom of the Villa.

Waleský zpěvák Peter Karrie, světově uznávaný především pro svou hlavní roli v muzikálu Phantom of the Opera, byl kdysi dávno můj spolužák. Napadlo mě zeptat se ho, zda by u nás nechtěl vystoupit. Každý rok se tak na tři dny zastaví a společně se zpěvačkami Melinou Scheinovou a Carol Colpittsovou v naší vile vystoupí zhruba před tisícovkou návštěvníků. Mimochodem, speciálně pro tuto událost vzniklo víno Phantom.

Jako milovník psů si nemůžu odpustit otázku, jaký příběh se skrývá za etiketou vína Merlin’s Merlot (Merlinův Merlot), na které je vyobrazen zlatý retrívr?

Oba naši synové, Anthony a Phil, odjeli jednoho dne za studiem do amerického Colorada. A protože se po čase začali cítit osaměle, rozhodli se pořídit si psy. Společně tehdy zašli do útulku a vrátili se se dvěma zlatými retrívry, bratry Merlinem a Goldenem.

Lahve s 3D motivy upoutají pozornost na první pohled. Foto: Martin Vlk, Novinky

Po dvou letech se ale Anthony i se svým psem Goldenem vrátil natrvalo do Kelowny a od té doby se psí bratři navzájem neviděli. Před dvěma lety, ve svých nedožitých 15 letech, Merlin pošel. Ti psi žili 13 let zcela odděleně. Ač to zní neuvěřitelně, na druhý den pošel i Golden. Merlot je tak uctěním památky synova nejlepšího čtyřnohého přítele.