Vášnivý kuřák oslavil 116 let. K lékařům už nechodí, k narozeninám chtěl cigarety

Fredie Blom je neoficiálně nejstarším mužem na světě. V Guinessově knize rekordů však nefiguruje. Zatím u něj totiž nebyly provedeny testy na potvrzení věku. A to se dost možná ani nestane, protože jak sám Blom říká, k lékařům už dva roky nechodí.

Ke svým 116. narozeninám si Blom nepřál nic jiného než krabičku cigaret. Jejich prodej je totiž v Jihoafrické republice v rámci bezpečnostních opatření nyní zakázán. „Nemá páru, co dělá,” komentuje suše Blom rozhodnutí tamního prezidenta Cyrila Ramaphosy.

Pokud byste ale čekali, že milovník tabáku má nějaký tajný recept na dlouhověkost, budete překvapeni. „To, že jsem tady tak dlouho, to je rozhodnutí toho nahoře. Já rád kouřím, už ani nechodím k doktorům, každý den si dám dvě tablety aspirinu a jsem v pohodě,” zůstává nad věcí Blom, který až do svých 106 let pracoval jako zahradník.