Rady prvoligového kondičního kouče vám v lednu přijdou vhod

„Nepodceňujte dávkování běhů. Začněte u toho, že budete běh střídat s chůzí, pak se dostanete na kontinuální běh, nebojte se ani rozdělovat běhání na krátké intervaly. Nechtějte být viděni, jak běžíte v tempu a dlouho, ale propadají se vám kotníky, kyčle, kolena se vám kroutí dovnitř a selhává trupová stabilita. To je přesně to, co vede k bolestem, zraněním a je to jedna z nejčastějších chyb rekreačních a nově namotivovaných běžců,” vysvětluje Rondzik.