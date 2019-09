Nepoznáte sýr od šafránu! zlobí se majitel restaurace na michelinské komisaře

Jeho radost však netrvala příliš dlouho. V lednu letošního roku restaurace o třetí hvězdu přišla, což byl pro 69letého muže a jeho tým šok. „Byli jsme doslova zneuctěni. Viděl jsem celý svůj tým v slzách. A to všechno po jednom telefonátu, bez varování, bez komentáře,“ říká majitel restaurace, jenž podle svých slov po snížení hodnocení propadal depresím a dokonce žádal, aby byl z průvodce jeho podnik zcela vymazán – marně.

Co Veyratovi nedává spát, je domněnka, že o hvězdu přišel kvůli neznalosti komisařů. Tvrdí, že za ztrátu prestiže může údajná záměna francouzských sýrů za žlutý anglický čedar. „Dal jsem do jídla šafrán a komisař, který přišel, si zřejmě kvůli barvě myslel, že se jedná o čedar. To jsou znalosti michelinských komisařů?“ diví se nespokojený restauratér, který se nyní rozhodl případ řešit soudní cestou.