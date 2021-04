Hospody jako epicentra kulturního a politického dění, řadu legendárních vzal čas

Připomenut je rovněž jeho veliký slalom, který s ním absolvoval i Egon Bondy nebo grafik Vladimír Boudník, kdy se vyjelo nahoru do Kobylis a cestou do Libně se muselo zastavit v každé hospodě a dát si jedno čepované.

Spoluautor knihy Radim Kopáč řekl Novinkám, co ho k sestavení průvodce po známých pražských hospodách vedlo: „Nejsou to jenom známé hospody, řada je míň známých, některé možná rovnou neznámé nebo zapomenuté. A důvod? Česká kultura, společnost, politika je už od úpatí národního obrození, tedy od počátku 19. století, srostlá s přístolními společnostmi, co se družily právě po hospodách a konzumovaly - v první řadě pivo. A nejen konzumovaly, taky vedly řeči, v nichž pozvolna krystalizovala myšlenka na národní samostatnost. Vlastně se dá s trochou nadsázky říct, že bez hospod a náležité alkoholizace by nebyla samostatná ČSR.“