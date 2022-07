Hasiči po tři generace. „Jsme srdcaři,“ říkají Bucifalovi

Rodinnou tradici založil jejich dědeček Václav coby dobrovolný hasič. Pak ve štafetě pokračoval Bohumír Bucifal starší. „Vystudoval jsem chemickou průmyslovku v Mostě a po vojně jsem nastoupil do Klatov k profesionálům. Dvacet let jsem vyšetřoval požáry. Nejhorší byly případy, při nichž zemřely děti,“ říká šestasedmdesátiletý muž. Dodnes má některé hrůzné události před očima. Stejně dobře si ale pamatuje příběhy se šťastným koncem.

„Čtyřletý chlapec zůstal sám doma. Maminka ho zamkla a odešla do obchodu. Pustila mu televizi, která začala hořet. On se nejdřív snažil oheň uhasit, z koupelny nosil vodu v kelímku a lil ji na televizi. Pak našel náhradní klíč, odemkl si a běžel pro pomoc. Za takovou reakci by se nemusel stydět ani dospělák,“ zdůrazňuje Bohumír Bucifal starší.

Šéfuje klatovskému odboru a zodpovídá za Horažďovice, Železnou Rudu a Sušici. „Pořád mě to táhne do terénu. K velkým věcem stejně jezdím,“ doplňuje a začne sypat z rukávu jednu událost za druhou.

Ačkoli jde o náročnou profesi, nedokáže si bez ní už život představit. „Musí vás to především bavit. Každý zásah je trochu jiný. Vždycky je to adrenalin, protože nevíte, co vás čeká. Vůbec nejradši ale jezdíme pro obědy. Hladový hasič, to je poloviční hasič. Takže já jako velitel jsem vlastně i svačinář,“ vtipkuje.