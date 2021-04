Francouzským vinařům zbyly oči pro pláč, mráz nešetřil ani slavné oblasti

„Slyšel jsem to někoho přirovnávat ke smrti v rodině. Může se to zdát dětinské, ale já se zhruba tak nějak cítím. Porozumět tomu asi mohou jen vinaři, protože my na těch vinicích se slzami v očích stáli,” popsal v deníku Le Figaro smutek kvůli zmrzlé révě Eric Pastorino, který šéfuje sdružení vinařů z oblasti Cotes de Provence. Podle jeho kolegů mráz zničil největší plochu vinic za poslední půlstoletí.