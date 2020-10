Firma nabízí brigádu snů pro milovníky vína

„V současné době máme tři enology, kteří vybírají a doporučují vína pro naše klienty. Chceme ale přidat do našeho týmu nový prvek, který přinese na víno nový pohled,” uvedla společnost.

Podmínkou k přijetí je kupodivu dostatečná neodbornost. Společnost hledá laika, který popíše základní chuť vína a nebude ji mít zkreslenou odbornými znalostmi. Musí být pochopitelně starší 18 let.

Místo motivačního dopisu stačí napsat na internetových stránkách společnosti krátkou recenzi oblíbeného vína v cenové relaci do 10 liber (300 korun). Lidé mají možnost posílat recenze do konce října, vítěz bude vybrán do poloviny listopadu.