Český středoškolák vyrobil robota pomocníka. Usnadní život vozíčkářům

Více než 300 registrovaných středoškoláků absolvovalo vědomostní test z oblasti elektrotechniky. Dokonalé vědomosti prokázalo 19 účastníků, kteří test zvládli na 100 %. V navazující fázi soutěže porota vyhodnotila 25 technicky orientovaných prezentací, které účastníci vypracovali s podporou svých středních škol z celé České republiky. Deset nejlépe hodnocených projektů následně postoupilo do finále.

„Byl jsem rád, když jsem vyhrál, přesvědčilo mě to o tom, že dělat tenhle projekt nebyla chyba,“ usmívá se Jakub Jiřík s tím, že na robotovi pracoval téměř rok a nějaké ty mouchy vychytává stále. Například, že se robot občas chová zmateně, třeba když se snaží překonat překážku a začne se točit na místě.

Robot vypadá jako elektrický odpadkový koš, což byl autorův záměr, vejde se do něj totiž spousta věcí, například batoh nebo nákup, které do něj může vozíčkář dát. Robot ho pak díky speciální růžové pásce, kterou snímá jeho kamera, následuje.

Do robota se vejde nákup nebo batoh či jiný předmět, který vozíčkář bude potřebovat přenést z místa na místo.

Jakub vynález zatím na handicapovaných nevyzkoušel, ale věří, že jednou jeho projekt někomu opravdu pomůže. S výrobou mu pomohli jeho profesoři. „My jsme na Jakuba Jiříka hrdí, byl to celé jeho nápad, s námi jen konzultoval,“ řekl Novinkám učitel elektrotechnických odborných předmětů Josef Řehulka s tím, že Jakubova práce byla nad rámec jeho získaných znalostí, tudíž si musel po konzultacích spousty informací sám dohledávat a doučovat se je.

„Porota to neměla jednoduché, sešlo se opravdu mnoho zajímavých prací, ale Jakub Jiřík vyhrál díky tomu, že jeho práce byla pojata velmi komplexně. Student se nezaměřil pouze na nějakou úzkou oblast elektroniky, elektrotechniky, ale vzal to z gruntu. Postavil konstrukci robota, elektroniku, řadění, snímače, programování... Byla to velmi pěkně a komplexně odvedená práce,“ řekl hlavní garant Elektrotechnické olympiády ČVUT Dušan Maga.