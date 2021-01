Bílovický vinař Hrabal: Lidé zatím mají dobrý příjem, na krásná vína peníze budou

Minulý rok byl prazvláštní a vypadá to tak, že i ten nový v tom pokračuje. Nejvíce to bylo vidět z jara, kdy příroda znovu ožila. Jen my lidé jsme bláznili s covidem. V přírodě chyběl hluk z letadel a aut. Daleko lépe jsem si mohl jaro uvědomit. Obrovský kontrast.