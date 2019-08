nčs, Novinky

Blackley, jenž sám sebe označuje v nadsázce za „gastroegyptologa”, získal ze starých egyptských hrnců kvasinky, které se mu podařilo reaktivovat a použil je jako základ pro upečení nových bochníků. Svůj výtvor postupně monitoroval a výsledky sdílel s uživateli sociálních sítí.

Using a nondestructive process and careful sterile technique, we believe we can actually capture dormant yeasts and bacteria from inside the ceramic pores of ancient pots. We sampled beer- and bread-making objects which had actually been in regular use in the Old Kingdom. pic.twitter.com/9FahMRjJBU — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

Při získávání dávných kvasinek musel být velmi opatrný. „Použili jsme nenásilnou a sterilní metodu získání kvasinek ze spárů dávných hrnců,” vysvětluje Blackley. K co nejdokonalejšímu napodobení struktury, chuti a vzhledu egyptského chleba Brit rovněž použil podobný typ obilí, jako kdysi používali staří Egypťané. Vše však musel přizpůsobit technologiím 21. století, což se podařilo.

And here is the result. The scoring is the Hieroglyph representing the “T” sound (Gardiner X1) which is a loaf of bread. The aroma is AMAZING and NEW. It’s much sweeter and more rich than the sourdough we are used to. It’s a big difference. After this cools we will taste! pic.twitter.com/sYCJ8uP1oj — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

Jak ale chléb, tematicky vyzdobený hieroglyfem, chutnal? Podle tvůrce jedinečného pečiva skvěle.

The crumb is light and airy, especially for a 100% ancient grain loaf. The aroma and flavor are incredible. I’m emotional. It’s really different, and you can easily tell even if you’re not a bread nerd. This is incredibly exciting, and I’m so amazed that it worked. pic.twitter.com/qGRmi2Yg8Y — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

Blackley není sám, kdo našel zálibu v objevováních dávných receptů a procesů. V květnu letošního roku se mnichům v belgickém opatství Grimbergen podařilo uvařit pivo podle středověkého receptu, který objevili v archivech. Podle převora tamního kláštera by však tehdejší pivo dnešním konzumentům příliš nechutnalo. Použity tak byly jen některé postupy a ingredience, aby chuť byla vhodná pro milovníky piva ve 21. století.