Poprvé se vydal dnes 70letý Desmarais do Cerro Gordo, kdysi jednoho z nejplodnějších stříbrných dolů v Kalifornii, před 22 lety. Ačkoliv nejdřív trávil čas v opuštěném městečku, které kdysi mělo až 4500 obyvatel, pouze v období letních prázdnin, později se rozhodl dát společnosti vale definitivně a do „města duchů” se odstěhoval.

„Tenhle důl pomohl vybudovat Los Angeles,” vypraví vitální muž, jenž příběh zapomenutého místa se zájmem líčí turistům. Ti si od něj také kousky stříbra mohou koupit, Desmarais si účtuje v přepočtu od jednoho do pěti set korun za kus.

Průvodce by také rád v budoucnu prováděl návštěvníky důlním podzemím. Proti myšlence se však staví majitelé dolu, kteří takový nápad považují za krajně nebezpečný.

Následovník hledačů stříbra z předminulého století se pravidelně vydává s potřebným vybavením do okolí a hledá ztracenou stříbrnou žílu. Je přesvědčen, že v okolí zbývá ještě mnoho ušlechtilého kovu.

Dřív Desmarais žil v horách s manželkou, ta však musela místo opustit, život v nadmořské výšce 2500 metrů jí nedělal dobře, odstěhovala se proto do Nevady.

Nejbližší město, kam občas Desmarais musí zajet, aby doplnil zásoby, je vzdáleno přibližně 30 kilometrů. V domě po bývalém hledači stříbra si sice topí nasbíraným dřívím, problém je však absence vody.

Just had to make the astonishing drive up to the legendary Cerro Gordo Mine near Lone Pine, California. As a Realtor who markets gold and silver mines and properties, this is one I wish I had sold. 300 acres, 20 buildings, a road beyond belief. Sold for $1.4 million last year pic.twitter.com/JmTFac8IFd