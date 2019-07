nčs, Novinky

Bohatá nudlová polévka se syrovým a dušeným hovězím masem, vnitřnostmi, masovými koulemi a kořením. To je vyhlášený produkt restaurace sídlící v srdci thajské metropole. Od ostatních polévek se liší zejména v tom, že základ, který se pro polévku používá, se tu vaří již 45 let.

Nemusíte se bát, že by snad nebyla polévka dokonale čerstvá. Maso a další ingredience však bublají v silném vývaru, který majitelé po zavírací době uchovávají a druhý den opět používají jako základ pro novou várku. A takhle to chodí už dlouhých 45 let.

Třetí generace



O síle vývaru není potřeba pochybovat, k němu se denně přidává přibližně 25 kilogramů hovězího masa a vše se dochutí kořením. Nattapong Kaweenuntawong je již třetí generací, která podle původních postupů polévku připravuje. A vzhledem k tomu, že sám má už tři děti, je o další generaci v podniku postaráno.

Otázkou zůstává, zda by specialita asijské kuchyně přežila v tuzemských podmínkách. Leckdo by totiž mohl namítnout, že hygiena totiž může pokulhávat. V obličejích spokojených strávníků však nenajdeme ani náznak nespokojenosti.