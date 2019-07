nčs, Novinky

V baru The Green Vic ve východní části britské metropole nenajdete nic, co by nemělo nějaký etický, environmentální či sociální přesah. Ať už se jedná o brčka, která jsou vyráběna ze stébel pšenice, toaletní papír vyrobený kompletně z recyklovaného papíru nebo pivo uvařené z neprodaných bochníků chleba.

Peníze nás nezajímají, nejdříve planeta, potom výdělek. Randy Rampersad - majitel baru

„Chtěl jsem, aby planeta byla lepším místem, a zároveň mít svoje vlastní podnikání,” říká majitel podniku Randy Rampersad.

Svoje zaměstnance si Rampersad pečlivě vybírá a každý čtvrtý je člověk bez domova, propuštěný z vězení, případně handicapovaný. Nápad pomohla realizovat sbírka v kriketovém klubu, jehož je Rampersad členem. „Říkal jsem si, že podobný koncept už musí existovat. A ono ne,” přibližuje vznik baru majitel.

Po 18 měsících práce se tak mohl naplno rozjet bar s výčepem, kde si za několik liber můžete dát pivo, k jehož výrobě slouží neprodané pecny chleba. Peníze však nepůjdou majiteli do kapsy. Rampersad odhaduje, že přibližně 60 až 80 procent výdělků poputuje na charitu.

Například z ceny sobotních brunchů (vydatných pozdních snídaní), pochopitelně veganských, věnuje podnik pět liber rovnou na dobročinné účely. V budoucnu se mají lokální charity střídat, prostředky tak dostanou nejrůznější projekty. „Peníze nás nezajímají, nejdříve planeta, potom výdělek,” uzavírá odhodlaně Rampersad.