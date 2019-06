Těm, kteří nejsou ve znalostech whisky až tak zběhlí, by se mohlo zdát, že Japonsko není pro tento alkohol zrovna zemí zaslíbenou. Přitom patří společně se Skotskem, Irskem a Spojenými státy mezi zásadní producenty obilného destilátu.

A právě lahev whisky ze země vycházejícího slunce se prodala v aukci za rekordní sumu. Yamazaki během páteční aukce v čínské Tchaj-peji pokořila loňský rekord o téměř 100 tisíc dolarů a vyšplhala se na částku 430 tisíc dolarů (asi 9,7 milionu korun). Stala se tak nejdražší japonskou whisky v historii.

A bottle of Yamazaki 50 years old has set thee new world record for the world’s most expensive Japanese whisky after being auctioned for $343,318 https://t.co/W8XX7eikwW pic.twitter.com/z2E7qh65jC