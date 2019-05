nčs, Novinky

Craft beer (v překladu řemeslné pivo) pochází většinou z minipivovarů a není výjimkou, že právě experimenty jsou to, co z něj dělá neopakovatelný zážitek. A na tyto experimenty byl zaměřen festival konaný ve Spojených státech. Pokud se řadíte mezi konzervativní pivaře, kteří mají v oblibě výčepní desítku a svoje stálé místo v hospůdce, pak byste na něj zřejmě nevyrazili.

Pro ty odvážnější bylo připraveno mnoho druhů piva od sladkých příchutí bonbonů až po ostré chutě česneku a mangové salsy. K dostání byly také různé typy piv – například sýrový pale, ale i cibulový kölsch.

Obliba minipivovarů roste



Pokud byste řekli, že experimentování s chutí piva je novodobým výstřelkem a zase zmizí, budete překvapení. Na území Belgie experimentovali s přidáváním kyselých višní do piva už odedávna.

Ačkoliv k ochutnání bylo mnoho alternativ, které zřejmě nemají šanci se prosadit na stálo, k dostání byly i příchutě, které se do piva hodily mnohem víc než třeba kyselé okurky či býčí varlata.

„Pořád je to pivo a musí to tak i chutnat. Když tomu dáte šokující příchuť, tak se sice někdo napije, ale rychle na to bude chtít zapomenout,“ říká Hal McConnellogue, který nabízel na festivalu pivo s příchutí hroznů a aromatických rostlin.

Jess Lebow, autor několika knih o pivu, říká, že „experimentování je to, co z řemeslného piva dělá naprosto speciální záležitost“. A nedá se než souhlasit. Obliba minipivovarů totiž konkrétně v USA stoupá a v posledních letech zažívá silný boom. Jejich počet už překročil sedm tisíc a každé čtvrté pivo prodané v USA pochází z minipivovaru, jak uvedla agentura AP.