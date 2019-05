nčs, Novinky

Do obchodu v ulicích Kolína nad Rýnem se schází psi velmi rádi. Čeká tam na ně totiž Behrens se svými pochoutkami, které by třeba lidem mohly přijít nepoživatelné. Jen si představte k večeři býčí varlata, kuřecí krky nebo jehněčí kůže.

Ačkoliv lidem se zřejmě sliny nesbíhají, nedočkaví psi nervózně postávají před skleněnou vitrínou a čekají, jakou lahůdku tentokrát v plechovce odnese jejich páníček domů.

Stop plýtvání



Jak říká majitel obchodu Heinz Behrens, jeho řeznictví dbá na to, aby se žádným masem neplýtvalo. „Zvířata nejsou kusy plastu, proto se s nimi musí zacházet s respektem. A to i po jejich porážce, takže dbám na to, aby se nic nevyhazovalo a nějakým způsobem se zpracovalo,” říká Behrens, jenž dříve pracoval u řeznického pultu v supermarketu, kde se s plýtváním setkal.

Sedmačtyřicetiletý Němec odebírá maso z jatek, následně ho sám v prodejně zpracovává a zákazníkům prodává v plechovkách. Ty mají možnost lidé znovu přinést a nenosit tak domů neustále plastové pytlíky.

Odezva psích zákazníků je jasná. Ale co ta lidská? Vesměs pozitivní. Jedni věří, že maso (doplněné o obiloviny a zeleninu) je pro psy zdravější, jiní dokonce mluví o probuzeném instinktu psích lovců. Tak či tak, zdá se, že maso, které by jinak zřejmě putovalo do kontejnerů, našlo ideální využití.