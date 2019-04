ČTK

Fišer je absolventem královéhradecké umělecko-průmyslové školy hudebních nástrojů a odborné školy houslařské v Lubech u Chebu. „Začátky nebyly jednoduché, ale splnil jsem si sen. Dělám, co mě baví,” říká sedmatřicetiletý muž, který měl řadu let dílnu ve Zvoli na Náchodsku. Doposud vyrobil asi 150 kytar, většina z nich skončila u zahraničních zákazníků.

Tak jako se dnes používají lokální potraviny, tak i v kytarařině je trend využívat lokální zdroje. Jan Fišer

Jednu kytaru vyrobí Fišer zhruba za měsíc.

FOTO: David Taneček, ČTK

Po ukončení studií deset let vyučoval na královéhradecké škole. „Výrobu kytar jsem měl nejprve jako vedlejší činnost, k tomu jsem vyučoval. Úvazek ve škole se postupně zmenšoval, zato stále více času jsem trávil v dílně, až mě to začalo živit ze sta procent,” prozrazuje Fišer.

Ceny od 40 tisíc



Je jedním z nemnoha českých kytarářů, kteří klasickou houslovou konstrukcí vyrábějí jazzové kytary. Výrobu tohoto typu kytar označil za nejpracnější ze všech, které staví.

Ceny kytar začínají na 40 tisících korun.

FOTO: David Taneček, ČTK

„Průměrně vyrobím jednu kytaru měsíčně, takže nějakých 10 až 12 do roka, podle náročnosti. Jsou kytary, které vyrobím během tří týdnů, jsou ale i takové, které dělám přes měsíc. Záleží na typu, konstrukci, povrchové úpravě. Jazzové kytary jsou zpravidla nejnáročnější,” vysvětluje Fišer, který vyrábí také akustické kytary běžných typů. Ceny kytar z jeho dílny začínají na 40 tisících korun.

Trendem jsou lokální zdroje



Nástroje staví ze dřeva stromů, které si sám vybere, pokácí, zpracuje. Jak říká, proto jsou jeho kytary jedinečné. „Znám dokonale rodokmen dřeva, vím o něm vše, co potřebuji. Mohu tedy zvolit nejvhodnější postup při jeho zpracování. Než se dřevo použije, trvá to minimálně pět let. Tak jako se dnes používají lokální potraviny, tak i v kytarařině je trend využívat lokální zdroje. Je to i tím, že mnoho dřevin, které se používaly, spadly do kategorie chráněných druhů a je obtížné s nimi obchodovat. U nás se tradičně používá na stavbu nástrojů javor klen, smrk, dřevo z ovocných stromů,” vyjmenovává.

V módě jsou lokální zdroje.

FOTO: David Taneček, ČTK

Stavba kytar se řídí určitými pravidly. „Podle hudebního stylu a podle požadavků na zvuk kytary zvolím dřevo,” bere z pracovního stolu hotový nástroj, jazzovou kytaru. „Třeba zadní deska a luby tohoto nástroje jsou z olše, krk z javoru a přední deska ze smrku,” říká podnikatel.

Dojde na lodě?



I po letech na své řemeslo nedá dopustit a říká, že výroba kytar, o které ví nejvíce, je a vždy pro něj bude z profesního hlediska na prvním místě. A to i přesto, že má „v oboru” řadu dalších zájmů a snů.

„Třeba v poslední době mě velmi zajímá stavba lodí. Bude to podobné, jako s výrobou kytar, ale v mnohem větším měřítku,” myslí si. „Nezbývá na to ale čas. Výroba kytar je a nadále i bude prioritou. Říkám si, že se alespoň nebudu nudit v příštích životech,” dodává s úsměvem.