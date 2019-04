ČTK

Start běhu ve slovenské Nové Sedlici je podle 33letého Dvořáka v nadmořské výšce 1221 metrů. "Přeběhnu dolů mezi Tatry a poběžím přes Žilinu a do Česka přes Beskydy. Poběžím na Brno, které je největším městem na trati, kterým poběžím," řekl Dvořák.

Zřejmě v úterý by měl dorazit i do Dukovan, kde pracuje. Odtud poběží přes Třebíč, Pelhřimov, Sedlčany a Karlovy Vary do nejzápadnější části republiky. Dobu běhu odhadl podle výkonu, který měl při loňském běhu, kdy zdolal 666 kilometrů za pět dní.

Běh 666 km: Česká republika ze západu na východ Běh 666 km: Česká republika ze západu na východ -- Přeběhl jsem 666 km přes celou Českou republiku od západu na východ za 124 hodin a 11 minut s pouhými 3 hodinami spánku. -- https://www.off-limits.cz/probehle-akce/2018-05-03-2018-05-08-ceska-republika-zapad-vychod-beh/ -- https://youtu.be/5SZ5EvMkHN4 -- Další výzva: https://www.facebook.com/events/560726457777606/ Zveřejnil(a) Dvořák Štěpán dne Pondělí 11. března 2019

"Trať je naplánovaná na 1023 kilometrů, ale může se to změnit, každopádně to musí být tisícovka. Kdyby ne, dám si v cíli dvě kolečka navíc," řekl Dvořák. Tisíc kilometrů je podle Dvořáka velká výzva. Kdykoli běhal před tím, měl v hlavě plán na zdolání další mety.

"Teď to tak není, je to opravdu poprvé, kdy nevím, co bude dál. Je to specifický běh. Už loni jsem nevěřil, že uběhnu 666 kilometrů, a když to dám teď, fakt nevím, co bude dál. Ani o tom nebudu přemýšlet, dokud nedoběhnu," řekl Dvořák.

Obává se bolestí pat, které ho poslední měsíce trápí. "Ne, že by to byla Achillova pata, ale pravděpodobně mám na patě mozoly, které tlačí dovnitř. Na podzim mě to dost bolelo, pak se to začalo zlepšovat, ale pořád to není optimální," řekl běžec.

Denně bude Dvořák spát jen 90 minut.

FOTO: Profimedia.cz

Jako poslední záchranu s sebou přibalil boty, ve kterých bez problému přeběhl před dvěma lety Českou republiku z jihu na sever trasou dlouhou přes 400 kilometrů. Dvořák o svém běhání pravidelně informuje veřejnost na sociálních sítích.

V Evropě je zřejmě jediný



Při běhu zvládá i komunikovat s fanoušky. Trať s ním absolvuje i doprovodné auto se čtyřmi lidmi. Chce běžet jen s nutnými přestávkami na občerstvení či převlečení a maximálně 90 minut spánku.

S běháním začal Dvořák podle vlastních slov v 19 letech. Po prvním okruhu o délce 6,5 kilometru nemohl dva dny chodit. Postupně ho ale začalo zajímat, kam až dokáže vlastní tělo vytrénovat.

"V tuto chvíli nevím o nikom v Evropě, kdo by takhle dlouhé trati běhal," řekl Dvořák. Jako hasič pracuje od roku 2008. Posledních pět let je hasičem v jaderné elektrárně v Dukovanech.