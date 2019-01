vps, Novinky

Salon International de la Haute Horlogerie, jak zní celý název akce, jež by se dal přeložit jako přehlídka vysoké hodinařiny, je první takovou akcí v roce. Nedávno ale bylo oznámeno, že od roku 2020 se přesune na duben a bude tak těsně předcházet konkurenčnímu veletrhu Baselworld. [celá zpráva]

Zde je výběr několika nejzajímavějších kousků, které byly v Ženevě k vidění.

Vacheron Constantin

Podle mnohých nejvýznamnější novinka, ba přímo revoluční. Hodinky jsou vybaveny věčným kalendářem, to znamená, že mechanický strojek řeší za majitele různý počet dní v měsíci a přestupné roky. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se mechanismus zastaví. Dny je pak nutné nastavit ručně, což v případě delší odstávky není zrovna příjemné. A pokud člověk udělá chybu, musí hodinky do servisu k výrobci.

Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat.

FOTO: Vacheron Constantin

Švýcarská značka Vacheron Constantin přišla s řešením. Její model s názvem Traditionnelle Twin Beat nabízí dvě setrvačky. První vysokofrekvenční pohání hodinky v běžném režimu, na druhou s nízkou frekvencí lze přepnout pro případ, že by uživatel chtěl hodinky odložit. Výdrž v chodu je v tom případě na mechanický strojek neuvěřitelných 65 dní.

O tomto netradičním řešení se jistě bude ještě hodně mluvit, produkce však zatím zůstane velmi omezená. Značka bude vyrábět jen tento model, a to v počtu asi pěti kusů ročně. Cena? V přepočtu asi 5,4 milionu korun.

Jaeger-LeCoultre

Jako oslava hodinářského umění by se dal označit kousek od manufaktury Jaeger-LeCoultre. Do pouzdra náramkových hodinek se podařilo vměstnat věčný kalendář, tourbillon a repetici (čas je oznámen odbíjením) se zvukem westminsterské zvonkohry, tj. stejné melodie, jakou uslyšíte z věže Big Ben. K poslechnutí je v úvodním videu u tohoto článku.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpetuel

FOTO: Jaeger-LeCoultre

Je to opravdu obdivuhodný počin, čemuž odpovídá i cena. Mělo by se jednat v přepočtu o více než 20 milionů korun plus lokální daň. Hodinky vzniknou v počtu jen 18 kusů.

A. Lange & Söhne

Výrobce z německého městečka Glashütte přidal svému ikonickému modelu Zeitwerk ukazatel data. Nachází se na obvodu číselníku, aktuální den je zobrazen červeně. Oceňované mechanické digitálky tak dostaly další verzi, cena by měla být 89 tisíc eur, tedy asi 2,3 milionu korun.

A. Lange & Söhne Zeitwerk nově s datem.

FOTO: A. Lange & Söhne

Audemars Piguet

Jako krok vedle je často označována úplně nová řada s názvem Code 11.59 od značky Audemars Piguet. O technické propracovanosti jednotlivých modelů nemůže být pochyb, nicméně i tak to nová kolekce schytává od kritiků nejenom na sociálních sítích. Audemars Piguet je přitom obecně zařazována mezi pět nejlepších značek na světě a má na svědomí vícero ikonických modelů. Inu, stane se...

Jeden ze základních modelů řady Code 11.59.

FOTO: Audemars Piguet

H. Moser & Cie

O kontroverzních „zelených“ hodinkách této malé značky jsme psali již minulý týden. Na SIHH předvedla ale i seriózní kousky, u jednoho se však opět kreativně vyřádila. Model s názvem Alp Watch Concept Black připomene pouzdrem předchozí verze kopírující tvary Apple Watch, chybí mu však ručičky. Nejsou potřeba, čas totiž oznámí odbíjecí mechanismus. Stačí nastražit uši, zmáčknout tlačítko na levé straně platinového pouzdra a nechat pracovat malá kladívka. Jak to celé zní, si můžete poslechnout níže ve videu.

Alp Watch Concept Black bez ručiček od H. Moser & Cie.

FOTO: H. Moser & Cie

Video

Takto zní Alp Watch Concept Black. Zdroj: Novinky.

V této podobě vznikl jeden kus, vyjde v přepočtu asi na osm milionů a podle informací Novinek už našel svého majitele.

Baume & Mercier

Na skok do lidovější cenové kategorie. Model Baumatic od značky Baume & Mercier, který loni překvapil mechanickým strojkem s pětidenní rezervou chodu za necelých 60 tisíc korun, se letos dočkal nových verzí s pouzdrem ze zlata a také s modrým číselníkem.

Baume & Mercier Baumatic s křížem na číselníku nově i v modré.

FOTO: Baume & Mercier

Richard Mille

Sladká tečka na závěr. Richard Mille, u kterého nás v minulosti zaujaly třeba jeho erotické hodinky, je letos na SIHH naposledy. Na rozloučenou představil rozmařilou kolekci hodinek inspirovaných různými sladkostmi. Na první pohled hodinky možná vypadají bláznivě, ale nenechte se zmást, jedná se o poctivou hodinařinu.

Bonbon Collection od Richard Mille.

FOTO: Richard Mille