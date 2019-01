Kristýna Léblová, kk, Novinky

Odrůda se musela křížit, pan Boukal pro nový speciální druh vybral odrůdy Šampion a Florina. Než začne jabloň vůbec rodit, trvá to i osm let.

„Poté zraje od vrchu dolů, vyspívá. Anežka Česká pozdě kvete, což je dobře, kvůli mrazům. Vyznačuje se tím, že je zelená. Postupně zraje a žloutne, až když už je na skladě. Chuťově je to podle počasí, když není hezké počasí, může to mít vliv na jinou chuť, má pak jinou šťávu, dužinu a tak dále. V loni brzy vyzrála, tak má chuť takovou jemnou, vláčnou. Když ji dávám ochutnat, tak má podle lidí příchuť banánu,“ popsal Novinkám Boukal.

Sucha

Loni nejen Česko, ale celou Evropu zasáhla krutá vedra, což mělo vliv na přírodu a úrodu některých ovocnářů. Boukalovi se naštěstí problémy vyhnuly. „Mám hodně vody ve studni, díky tomu používám kapkovou závlahu, což mi dalo pěkné a dobré ovoce,“ pochlubil se milovník přírody.

Anežku Českou momentálně čeká dlouhý schvalovací proces, který může podle Boukala trvat i pět let.

„Ještě to není uznané jako státní odrůda. Já to nechávám, aby to lidi ohodnotili, dávám to do výzkumného ústavu v Olomouci či do Ovocnářské unie. A kolik stojí? Nechávám je, když jsou pěkný, tak za 14 nebo 15 korun za kilo,“ dodal.

Citrusy

Josef Boukal tráví ve svém sadě každý den od úsvitu až do pozdního soumraku. Musí prý pořád být venku, s přírodou. Když nyní v zimě nemůže sklízet jablka, věnuje se ve svém skleníku pěstování exotického ovoce, jako jsou pomeranče, mandarinky nebo citrony.

„Tomu se věnuji od roku 1975, kdy jsem jezdil po světa a učil se, jak se to dělá,“ vysvětlil s tím, že přestože mu všechno roste na zahradě, občas do obchodu nakoupit zajde. A to proto, aby ochutnával.

Ovocnář se věnuje i pěstování citrusů.

„Nerad to říkám, ale když jdu do obchodu, tak si koupím třeba dvě tři jablíčka a zhodnotím si je. Obvykle nemají chuť a jsou nedozrálá,“ uzavřel povídání Boukal.