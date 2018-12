jky, Novinky

Gin zažil v posledních letech velkou renesanci, po celém světě vznikaly a stále vznikají nové značky jako houby po dešti. Česká republika, v níž dominují ovocné pálenky, zůstává trochu pozadu. Ze seriózních projektů je nejznámější gin Martina Žufánka a nedávno začala fungovat brněnská Little Urban Distillery, jejíž gin už se dá ochutnat i v tamních barech.

Další vlaštovkou je nový jalovcový destilát od palírny Rudolf Jelínek. Ta v minulosti gin vyráběla, ale v posledních letech produkovala jen tradiční borovičku. Novinku vyrobila na popud dvou milovníků kvalitních destilátů, kteří chtěli mít vlastní gin. Nápad však našel zalíbení, a vznikl tak Ginza Gin odkazující svým názvem na rušnou tokijskou čtvrť Ginza, jež byla hlavní inspirací při tvorbě ginu. Ten totiž vznikl jako vzpomínka na návštěvu Japonska, jejíž náplní bylo i zkoumání tamní gastronomie.

Není tak překvapením, že se v ginu objevuje chuťová složka odkazující právě na zemi vycházejícího slunce. Jedná se o citrus yuzu, jehož jemné tóny doplňují pro gin nezbytný jalovec.

Ikonické hodiny na etiketě



„Slovácká borovička je nejstarší značkou destilované, poctivé borovičky na našem území, takže s jalovcem máme více než osmdesátileté zkušenosti. Bylo skvělé si rozšířit obzory až do Japonska a vyzkoušet si práci s exotickým yuzu,“ uvedl Miroslav Motyčka z palírny Rudolf Jelínek.

Ginza Gin je limitovanou edicí 913 lahví, na což odkazuje i čas na hodinách na etiketě. Jedná se o ikonické hodiny na budově Wako, jednom ze symbolu zmíněné čtvrti Ginza.

Jen za posledních několik let se na světovém trhu objevily stovky nových značek ginů a zatím to nevypadá, že by se tento růst měl zastavit. Popularita tohoto destilátu je ohromná, v Británii byl loni dokonce podle průzkumu firmy YouGov populárnější než dříve dominantní whisky.