Obchody jdou dobře, dokonce velmi dobře. Prodej jeho sýrů se během deseti let zdesateronásobil a letos dosáhl 20 miliónů jenů (čtyři milióny korun). „Nedokážu vyhovět poptávce!” řekl agentuře AFP Očiai, obklopen svým malým týmem, který balí brie, caciocavallo a další druhy sýrů.

Avšak čtyřiasedmdesátiletý výrobce sýrů nemá v duši klid. Japonsko totiž letos v létě podepsalo s Evropskou unií rozsáhlou obchodní dohodu pojmenovanou JAFTA (Japan-EU Free Trade Agreement), na jejímž základě se budou postupně odstraňovat cla na dovážené sýry, která dnes dosahují 29,8 procenta.

„Budoucnost mě zneklidňuje,” svěřuje se výrobce sýrů, který se obává, že japonský trh zaplaví velké množství evropských sýrů. „Očekávám tvrdou konkurenci, pokud jde o cenu, ale tu naši snížíme jen těžko, protože výroba je náročná,” říká.

Dohoda uzavřená s Bruselem by měla vstoupit v platnost příští rok a týká se zóny volného obchodu, která by představovala téměř třetinu světového hrubého domácího produktu (HDP). Týkala by se více než 600 miliónů obyvatel a japonský premiér Šinzó Abe si výhody dojednané dohody pochvaloval se slovy, že Japonci budou moci brzy ochutnat vynikající evropská vína a sýry.

Japonci si postupně zvykají sýry konzumovat: v roce 2007 podle ministerstva zemědělství snědli 279 tisíc tun a loni už 338 tisíc tun sýra, z toho byly tři čtvrtiny zahraničního původu. V přepočtu na jednoho obyvatele to však je pouze 2,66 kilogramu, zatímco Francouzi snědí 27,2 kilogramu a Němci 24,7 kilogramu sýrů ročně.

