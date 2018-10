Miroslav Homola, Právo

Výrobou naturálních vín se podle vedoucího Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF Mendelovy univerzity v Brně Mojmíra Baroně zabývají zhruba dvě desítky vinařů a jejich počet roste. V tuzemsku je nyní kolem stovky gruzínských kvevri nádob a další jsou na cestě.

„Během měsíce přijede ještě jedna zásilka. Původně jsme nechtěli, aby se devalvovala unikátnost nádob, ale na druhou stranu poptávka je pořád velká, lidé volají, že by si to chtěli vyzkoušet,“ uvedl Baroň.

Podle něj se zájem o naturální vína, která neobsahují žádné konzervanty, oxid siřičitý ani aditiva, protíná se změnami spotřebitelských návyků.

„Lidé konečně začínají přemýšlet o tom, co jí a pijí, a nejen co nosí na sobě. Konzervantů a všeho dalšího si do sebe nasypeme za život hodně, ale kvevri je čistě přírodní technologie, nepřijde tam nic jiného než hrozny,“ uvedl Baroň.

Chuť naturálního vína od toho běžného je rozdílná, takže každému nemusí vyhovovat. „Jsou to černobílá vína, buď je lidé milují, nebo jim to nic neříká,“ říká odborník k chuti vína z kvevri. Jedna láhev je pak také dražší než u obyčejného vína. Například na Mendelově univerzitě stojí 350 korun.

Výroba není tak jednoduchá, jak se zdá



Podle spoluzakladatele Kvevri klubu, který má v současné době deset členů a největšího producenta tohoto vína Tomáše Vicana však výroba nápoje rozhodně není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

„Je pravda, že velkou část procesu výroby obstará příroda, ovšem vždy musí jít o pečlivě vybrané hrozny zcela zdravé a s vysokým obsahem cukru. Ani tak však není výsledek předem jednoznačně jistý a kvevri víno vždy dokáže překvapovat množstvím chutí,“ popsal vinař.

Jak dodává Mojmír Baroň, fenomén naturálních vín je velmi silný. Hýbe gastronomií spojenou s vínem, jde i o návrat ke kořenům, výrobním i historickým. Za hranicemi se to skloňuje ve všech pádech, uvedl.

Za rok vinaři z Lednice otevřou nádoby o 300 a 500 litrech odrůdy Tramín červený. „U kvevri vína je třeba očekávat atributy červeného vína, které je sedm měsíců v kontaktu se slupkami, semínky i střapinami. Půjde o silnou tříslovitou a velmi aromatickou chuť,“ dodal Baroň.