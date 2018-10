sl, Novinky

Majitel bistra Daniel Sutton má v Londýně hned několik podniků zaměřených na pokrm fish and chips. Ten nejnovější je však odlišný v tom, že je zaměřený převážně na vegetariány a vegany.

A veganskou verzí tradičního britského pokrmu nabídka bistra rozhodně nekončí. „Chtěli jsme začít s něčím veganským s tím, že uvidíme, jak to půjde. A šlo to velmi dobře, tak jsme sestavili celé menu,“ vysvětluje Sutton.

V restauraci tak najdete také například smažené „krevety“ či „krevetový“ koktejl. Ovšem stejně jako je tomu u fish and chips, i tyto dobrůtky jsou připraveny z alternativních surovin.

U pokrmu fish and chips nahrazuje rybu banánový květ, který se marinuje v mořských řasách, aby alespoň částečně chytil rybí chuť a následně se smaží v rozpáleném oleji. Smažené „krevety” jsou pak ve skutečnosti smaženým japonským bramborovým škrobem.

Nevšední verze známých pokrmů jdou na odbyt. „Je to vynikající. Nechutná to sice jako ryba, ale klidně bych si přidala. Chutná to zdravěji než fish and chips, ale stále je to smažené jídlo, které si můžete dát na kocovinu,“ svěřila se dvaatřicetiletá zákaznice Cat Thomasová.