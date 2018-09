jky, Novinky

Není velkým tajemstvím, že se šéfkuchař a restauratér Marco Pierre White se zástupci průvodce Michelin dlouhodobě nemusí a o jejich konceptu udělování hvězdiček si myslí své. Nyní však povýšil vzájemnou nevraživost na novou úroveň, když uvedl, že do své nejnovější restaurace odmítne michelinské inspektory vpustit.

„Nepotřebuji Michelin a oni nepotřebují mě. Oni prodávají pneumatiky, a já prodávám jídlo,” uvedl White směrem k nejznámějšímu gastronomickému průvodci na světě. Jeho nová restaurace The English House by měla do Singapuru přinést po svém otevření v příštím roce moderní britskou kuchyni. A odhlédněme na moment od pořekadla, že kvalita britské kuchyně je jedním z faktorů, který udělal z Velké Británie námořní velmoc.

Dříve už vrátil tři hvězdy



Už v tuto chvíli je tak jasné, že pokud se dostane restauraci jakékoliv pozornosti, nebude to přes kulinářského průvodce, který vyšel poprvé v roce 1926. Pierre White uvedl v rozhovoru pro singapurský CNA Lifestyle, že mu zástupci průvodce napsali, zda mohou restauraci The English House zvážit pro zařazení do svého vydání v roce 2019. A jeho odpověď? „Ne.”

A není to jeho první výstřelek vůči tomuto průvodci. V roce 1999 vrátil tři hvězdy, které dostávala jeho restaurace po dobu pěti let. Když mu byly uděleny tři hvězdy poprvé, bylo mu teprve 33 let. To z něj dělá vůbec nejmladšího držitele tří hvězd. Tehdy uvedl, že je odmítl, protože „už pro něj moc neznamenají” a dodal, že „údržba tří hvězdiček je pořádně nudná”.