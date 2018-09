Vojtěch Pospíšil, Novinky

Obě společnosti nejprve před pěti měsíci spustily zkušební program, během něhož byly bezmasé burgery nabízeny ve vybraných pobočkách. Podle všeho se jednalo o vydařený krok, protože tento týden bylo oznámeno, že zmíněné burgery budou dostupné ve všech 377 restauracích řetězce, informoval web Tech Crunch.

„White Castle nás učí, jak zpopularizovat ‚maso‘ na rostlinné bázi a jak se stát mainstreamem, běžnou položkou na menu a kulturní ikonou,“ uvedl v prohlášení šéf a zakladatel Impossible Foods Patrick Brown.

Společnosti s bezmasými burgery se daří rychle rozšiřovat své působiště, její produkty jsou v nabídce na více než 3000 místech v USA nebo třeba Hongkongu, přítomnost ve velkém fastfoodovém řetězci je ale poměrně výrazným posunem vpřed, protože se tím dostává do přímého střetu s tradičními burgery, a navíc zákazníkům nabízí alternativu pro vegany za rozumnou cenu. Řetězec totiž nabízí burger s názvem Impossible Slider za dolar a 99 centů (43 korun).

Bezmasý burger v nabídce známého řetězce

Zajímavostí je, že tímto krokem se ke značce White Castle vrátil hollywoodský herec Kal Penn, který před 14 lety zazářil ve filmu Zahulíme, uvidíme o cestě dvou přátel právě do jedné z poboček fastfoodu, jak připomněl magazín Forbes. Penn je totiž jedním z investorů v zainteresovaném fastfoodovém řetězci. Své peníze do firmy údajně vložil poté, co bezmasý burger ochutnal, a nemohl uvěřit, že se opravdu nejedná o hovězí.

Penn není jedinou známou osobností, která do tohoto stále ještě startupu investovala. Potenciálu společnosti věří například i Bill Gates. Před sedmi lety společnost vyrábějící chutné bezmasé burgery začínala s investicí ve výši sedmi miliónů dolarů (152 miliónů korun), od té doby už ale od investorů z celého světa získala 443 miliónů dolarů (9,6 miliardy korun). Většina z toho prý padla na výzkum, firma tak není v zisku, podle Browna je ale vše na dobré cestě.

Velké plány



Náhražka masa v podání Impossible Foods chutná i vypadá opravdu věrně jako klasický hovězí burger. Klíčovým prvkem je prostetická skupina hem, která dodává barvu a šťavnatost typickou pro klasické maso. Proto bezmasý burger vypadá jako normální medium-rare burger. Dalšími přísadami jsou například pšenice, kokosový olej nebo brambory.

White Castle je momentálně největším zákazníkem společnosti Impossible Foods. Její cíle jsou ale mnohem vyšší.

„Jakmile najedeme na produkční kapacitu, tak chceme, aby se naše produkty prodávaly ve všech fastfoodových řetězcích, které nabízejí burgery,“ uvedl Brown pro web magazínu Fortune.