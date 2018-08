mšv, Novinky

Fenku Polly dobrovolnému trosečníkovi věnoval kmen Aboridžinců. Naneštěstí ji uštknul had a zemřela, stejně jako její předchůdce. „Polly byla jeho nejlepší přítelkyní. Vím, že Dave to na sobě nedá znát, ale je z toho velmi smutný. Nikdy prý nepoznal tak chytrého psa,“ uvedl Cerezo s tím, že by si chtěl Glasheen do budoucna pořídit dalšího čtyřnohého společníka, ale teprve až se vyrovná se ztrátou Polly.

Pětasedmdesátiletý Glasheen, který na ostrově Restoration žije od roku 1997, si uvědomil, že se s jeho fenkou něco děje, když ji volal k jídlu. Místo toho ji ale našel, jak má pěnu u tlamy a kousnutí na pacce. Na záchranu by bylo stejně pozdě, podle muže psa nejspíš uštknul smrtonoš zmijí, jeden z nejjedovatějších hadů v Austrálii i na světě. „Už Quassiho smrt byla pro Davida velkou ztrátou. Dlouhé roky to byl jeho jediný přítel na ostrově. Ale pak se objevila Polly,“ vzpomíná Cerezo.

Divočina je neúprosná



Bydlení na opuštěném ostrově si Glasheen vybral sám. Život mu totiž převrátila naruby finanční krize a krach burzy v roce 1987. Během několika dní ztratil multimilionář veškerý majetek i svou manželku. O 10 let později se přestěhoval na ostrov, s úřady státu Queensland se dohodl na padesátiletém pronájmu.

Loni na něm oslavil dvacetileté výročí pobytu. Během těch dvou dekád mnohokrát bojoval s drsnou krajinou ostrova, která je jednou ze zbylých opravdových divočin na Zemi. „Když se něco pokazí, riskujete život a jste si toho plně vědomi,“ uvedl minulý rok Glasheen pro server News.com.au. „Divočina je neúprosná, je to krutý svět. Pořád se vám něco nedaří, ale musíte se s tím vyrovnat.“

Na druhou stranu by se dalo říct, že trosečníka odloučení od civilizace posílilo a minimální kontakt s lidmi mu rovněž vyhovuje. „Musíte se naučit pracovat se živly. Lidé se domnívají, že stačí jenom otočit kohoutkem a teče voda. Tady si ale začnete uvědomovat, že to tak není. Musíte tomu všemu velet,“ uvedl Glasheen.

Na ostrově ale netráví všechen čas. Čas od času se vypraví na nákup do města Cairns na pevnině. Střechu nad hlavou mu pak poskytuje stavba z druhé světové války. A jeho příběh je mezi Australany velmi populární.