Zajímavé na příběhu Weidenfelda je, že ačkoliv byl v roce 1980 hlavním právním poradcem v úspěšné prezidentské kampani Ronalda Reagana, který se podílel na protidrogové kampani s názvem Just Say No, nyní sám jednu z lehkých drog užívá.

„Respektuju pana Reagana a kampaň Just Say No, ale čím víc se dozvídám o válce proti drogám, tím více zjišťuju, že to byla spíše válka proti menšinám v zemi. Už nesmýšlím jako republikán,“ vysvětlil Weidenfeld.

Na farmě, kterou spravuje spolu se svým obchodním společníkem Andrasem Kirschnerem, vypěstuje každý měsíc 35 až 45 kilogramů marihuany. Záměr je zcela logický, rostlina mu ulevuje od příznaků Parkinsonovy choroby.

„Mám k dispozici konopí, jež léčí onemocnění, na které jsou léky krátké,“ má jasno Weidenfeld.

Užívání marihuany pro léčebné účely je podle serveru Business Insider legální v 30 amerických státech, přičemž v dalších devíti je zákonem dovoleno i užívání marihuanu pro účely rekreační.